Arce – Il Parco Archeologico di Fregellae ancora protagonista dei grandi eventi

Il Parco Archeologico di Fregellae ancora protagonista dei grandi eventi dell’Arce Estate 2023. Domenica prossima, 30 luglio, L’Amministrazione Comunale, tramite l’Assessorato alla Cultura e Turismo e il patrocinio e il contributo del Consiglio Regionale del Lazio, presenta “Opera in Festa a Fregellae – Le Dive”.

Si tratta della seconda edizione di un concerto Lirico Vocale con la direzione artistica del Maestro Donato Di Stefano, prodotto dall’Associazione Vocal Art’s, all’interno del più ampio progetto Lir’Opera Festival. La rappresentazione concertistica sarà composta da tre cantanti lirici (Claudia Denise Beck – soprano, Rosita Rendina – soprano, Martina Serra – mezzo soprano) e un maestro pianista (Luca Pelosi), tutti provenienti da tournée internazionali di grande successo, che si esibiranno in un repertorio classico con brani che si rifanno al Romanticismo e Verismo. Sono inoltre previsti dei preludi al piano tratti dalla Cavalleria Rusticana di Mascagni e dalla Manon Lescaut di Puccini.

«Anche quest’anno – ha detto il Sindaco Luigi Germani – grazie al lavoro svolto dall’Amministrazione comunale siamo riusciti a portare ad Arce un grande appuntamento con l’opera lirica che qualificherà il cartellone dell’Estate arcese. La particolare location del Parco Archeologico di Fregellae – ha aggiunto ancora il primo cittadino – farà da cornice ad un evento a cui non si può mancare. Vi aspettiamo tutti».

«Dopo il successo dello scorso anno – ha spiegato invece l’Assessore alla Cultura e Turismo Alessandro Proia – abbiamo il piacere di ospitare ancora una volta un appuntamento del prestigioso Lir’Opera Festival. Ringrazio il direttore artistico, Maestro Donato Di Stefano, per aver raccolto il nostro invito ad inserire Arce tra le date del suo progetto internazionale. Un grazie anche al direttore del Parco di Fregellae Marco Germani per l’impegno profuso in questo ultimo anno molto denso di appuntamenti. E, in ultimo, ringrazio il Consiglio Regionale del Lazio che ha finanziato, facendo risultare Arce tra i primi Comuni della provincia di Frosinone in graduatoria, la nostra idea di rilancio del territorio»

Domenica, prima dell’esibizione, è prevista una visita guidata gratuita alle antiche vestigia.