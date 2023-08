Arce – Il paese si prepara ad accogliere i grandi concerti di “Sognando le stelle…”

Partirà mercoledì 9 agosto, ad Arce, in piazza Sant’Eleuterio, l’undicesima edizione della kermesse organizzata dall’Associazione Culturale Sant’Agostino, con il patrocinio del Comune di Arce, della Regione Lazio, della Provincia di Frosinone e della XV Comunità Montana Valle del Liri.

Si tratta di uno degli appuntamenti estivi più attesi del Centro Italia che ogni anno catalizza decine di migliaia di spettatori nel piccolo paese della media Valle del Liri. Quest’anno la manifestazione approda nella piazza dove si trova il Santuario del protettore di Arce, Sant’Eleuterio, a pochi passi dall’antica Torre del Pedaggio e al confine con il Comune di Fontana Liri.

Cinque le serate previste, tutte completamente gratuite, proposte dal direttore artistico Patrizio Esposito. Mercoledì 9 aprirà la serie di concerti un’artista straordinaria come Katia Ricciarelli, in un’esibizione particolarissima con i Queen Mania. Giovedì 10 sarà la volta di Jo Squillo (con gli Estereo Band) e suoi grandi successi molto amati dal pubblico. Durante la serata è prevista anche l’esibizione di Mythical, giovane talento rapper di origine arcese. Venerdì 11, spazio ad uno degli eventi più in voga in questa estate: 90mania! Si tratta di un favoloso evento-spettacolo che celebra l’indimenticabile musica dance degli anni novanta. Sabato ancora un grande ritorno: sul palco saliranno gli Equipe’84 – La Storia, con un concerto tributo ai brani storici del gruppo ma anche alle canzoni protagoniste degli anni ‘60. Domenica 13, serata clou, con Clementino. È l’ospite d’eccezione. Il famoso rapper partenopeo, reduce dall’esperienza di giudice dell’edizione italiana di “the voice”, porterà ad Arce i suoi più grandi successi. Alla serata parteciperà anche Maria Teresa Reale, la cantante di Sora che ha vinto l’edizione 2023 del programma televisivo di RaiDue.

«L’Associazione Culturale “Sant’Agostino” – ha detto il patron Esposito – è stata fondata nel 2004 e nasce con l’intento di dare ossigeno e impulso vitale all’economia turistica locale, promuovendo le attività del territorio assieme alla numerose bellezze. Durante questi anni l’Associazione è stata protagonista dell’organizzazione di eventi unici tipo: giochi popolari, sagre di tradizioni antichissime, concerti di musica leggera e classica – con artisti (cantanti, comici) del panorama nazionale come Renzo Arbore, Ivana Spagna, Cugini di Campagna, Ricchi e Poveri, Tony Esposito, Enzo Salvi, Martufello, Alvaro Vitali, Emanuela Aureli, A. Pappalardo, Dik Dik, Barbara Foria e Biagio Izzo, ecc …, spettacoli per bambini, sfilate di moda, spettacoli di danza classica e moderna, serate gastronomiche e mostre fotografiche. Quest’anno l’asticella dell’evento si è alzata ulteriormente con un grande cast artistico che aspetta tutti».

«Sognando le stelle – ha detto il Sindaco Luigi Germani – è una di quelle occasioni per venire ad Arce e visitare il nostro bellissimo paese. Ringrazio l’Associazione Culturale Sant’Agostino e il suo presidente Patrizio Esposito, con tutto il suo staff, per aver voluto organizzare ancora una volta una delle più importanti manifestazioni del Centro Italia».

«Finalmente siamo pronti a questo grande evento – ha detto invece l’Assessore alla Cultura e Turismo Alessandro Proia – che porterà ad Arce e nella Valle del Liri decine di migliaia di persone. È una kermesse popolare molto amata, con ospiti tra i più gettonati di questa stagione estiva. Tra tutti, l’attesa maggiore è per Clementino e la sua band che in ogni parte d’Italia sta facendo registrare il tutto esaurito. Durante la manifestazione – ha concluso Proia – sarà allestita presso la Torre di S. Eleuterio un’esposizione di arte contemporanea visitabile dalle ore 18 alle 22».

Per gli eventi dell’11 e del 13 agosto 2023, al fine di garantire l’accesso in sicurezza nell’area spettacolo, è necessario prenotare il proprio biglietto d’ingresso (QR Code digitale) gratuito sulla piattaforma Eventbrite.

Questi i link diretti per ottenere i biglietti gratuiti:

11 agosto 2023 – 90MANIA : https://bit.ly/3QdwTKf

13 agosto 2023 – CLEMENTINO : https://bit.ly/3DyCT8U

Per garantire la validità del QR Code, bisognerà presentarsi ai varchi d’ingresso entro le ore 20:00. Dopo tale orario, anche in caso di registrazione, non sarà più garantito l’accesso. Gli ingressi verranno scaglionati sulla base dei flussi di spettatori presenti e regolati per garantire le misure di ordine pubblico.

All’interno dell’area spettacolo funzioneranno diversi stand gastronomici, con piatti tipici partenopei. E’ inoltre previsto un servizio navetta (sempre per le serate dell’11 e del 13 agosto) che collegherà la manifestazione con alcune zone parcheggio create per l’occasione.

COMUNICATO STAMPA