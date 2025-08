Arce – Il paese si prepara ad accogliere i grandi concerti di “Sognando le stelle…”

Tutto pronto ad Arce per la tredicesima edizione del festival pop più atteso del Centro Italia, in programma dal 7 al 10 agosto 2025 in piazza Sant’Eleuterio, organizzato dall’Associazione Culturale Sant’Agostino e dal Comune di Arce – Assessorato alla Cultura e Turismo, con il patrocinio di Regione Lazio, Arsial, Provincia di Frosinone, BPC per la Cultura e XV Comunità Montana Valle del Liri.

Quattro serate, tutte a ingresso libero, che anche quest’anno promettono emozioni forti e grandi numeri. Il direttore artistico Patrizio Esposito ha messo insieme un cast d’eccezione, capace di parlare a tutte le generazioni.

Si comincia giovedì 7 agosto con una leggenda della musica italiana: Bobby Solo.

Venerdì 8 agosto, spazio alle risate con Biagio Izzo, preceduto sul palco dal gruppo locale di musica popolare I Dissonanti, al loro debutto nella rassegna.

Sabato 9 agosto, si balla con lo show travolgente “Nostalgia 90”, dedicato ai grandi successi dance degli anni Novanta.

Domenica 10 agosto, gran finale con BigMama, star della nuova scena musicale italiana, pronta a infiammare la piazza con la sua energia e i suoi successi.

Con oltre 135.000 spettatori in tredici edizioni, “Sognando le stelle” si conferma un evento culturale e sociale di riferimento, che ha ospitato negli anni artisti come Dargen D’Amico, Renzo Arbore, Katia Ricciarelli, Clementino, Ivana Spagna, Fausto Leali, Ricchi e Poveri, Jo Squillo, Equipe84 e tanti altri.

«Quest’anno – ha dichiarato Patrizio Esposito, presidente dell’Associazione – vogliamo parlare soprattutto ai giovani, senza dimenticare il pubblico di sempre. La nostra sfida è far crescere ancora il festival, promuovendo cultura, musica, socialità e territorio».

Parole di grande apprezzamento sono arrivate anche dal Sindaco Luigi Germani, che ha ringraziato staff e organizzatori per la passione e la professionalità, e dall’Assessore alla Cultura Alessandro Proia, che ha definito il festival «un’occasione unica per valorizzare Arce e le bellezze della Valle del Liri».

Tra le novità 2025, la partecipazione dei giovani DJ locali Edo e Simon DJ, che animeranno il pre e post festival con il loro sound.

L’ingresso è gratuito e libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, con aree parcheggio straordinarie allestite per accogliere i numerosi visitatori attesi da tutto il Centro Italia.

Il conto alla rovescia è finito: da domani, ad Arce si torna a sognare… sotto le stelle!