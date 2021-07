Arce, il comune organizza centri estivi gratuiti per bambini e ragazzi

L’ente di via Milite Ignoto ha pubblicato nelle scorse ore l’avviso pubblico per l’adesione ai servizi socio educativi territoriali, con funzioni ricreative, destinati alle attività dei minori residenti di età compresa tra sei e quattordici anni. I centri promossi dal Comune prevedono una partecipazione massima di sessanta bambini suddivisi in tre turni da venti partecipanti a settimana. L’iscrizione è totalmente gratuita e senza requisiti di reddito grazie al fondo attivato dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il tramite della Regione Lazio.

I Centri si svolgeranno presso lo Sporting Health Club di Arce, Via Campanile 217, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 con inclusa la somministrazione del pranzo (primo, secondo e acqua). Le settimane individuate sono: dal 19 luglio al 23 luglio; dal 26 luglio al 30 luglio; dal 2 agosto al 6 agosto.

Le domande dovranno pervenire entro il 15 luglio per il 1° turno, entro il 22 luglio per il 2° turno ed entro il 29 luglio per il 3° turno. Ulteriori dettagli e modalità sono contenuti nell’avviso pubblico.

Il modulo di iscrizione e il bando completo sono disponibili sul sito del Comune di Arce (www.comunediarce.fr.it).

COMUNICATO STAMPA