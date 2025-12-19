Arce – Il centro storico diventa un itinerario del sapore con “I Binari del Gusto”

Domenica 21 dicembre 2025, ad Arce, in Piazza Umberto I e nelle aree limitrofe del centro storico, si terrà un importante evento dedicato alla promozione del territorio e dei prodotti tipici del Lazio e della Valle del Liri.

“I Binari del Gusto” è una manifestazione che trasformerà il borgo antico di Arce in un vero e proprio percorso di degustazione, con nove cantine, visite guidate, musica, animazione per bambini e numerose iniziative culturali.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Arce, con la co-organizzazione dell’Associazione Culturale Sant’Agostino e con il patrocinio e il contributo della Regione Lazio – ARSIAL.

Il filo conduttore dell’evento è la storica ferrovia Roccasecca–Avezzano, simbolo del territorio e punto di unione tra i comuni della Valle del Liri. Ogni tappa del percorso propone un piatto della tradizione, permettendo ai visitatori di scoprire sapori autentici e storie locali.

Ad arricchire il programma culturale della giornata sarà anche il concerto dei Cavesja, storico gruppo di Cave (RM) e realtà di riferimento nel panorama della musica popolare italiana. Formato da sette musicisti, il gruppo propone un repertorio che attraversa la tradizione centro-meridionale, dal saltarello alla pizzica, dalle ballate alle tarantelle, fino alla tammurriata, affiancando brani della tradizione a composizioni originali. Un concerto coinvolgente, capace di unire qualità musicale, identità e partecipazione popolare.

«I Binari del Gusto – dichiara l’Assessore alla Cultura e al Turismo Alessandro Proia – non è solo una festa del palato, ma un modo semplice e concreto per raccontare chi siamo. Arce ha un patrimonio culturale ed enogastronomico enorme e giornate come questa ci permettono di valorizzarlo insieme ai cittadini, alle associazioni e ai tanti volontari che rendono possibile tutto questo. È un evento che anima il centro storico e fa emergere la vera identità del nostro paese».

«Siamo orgogliosi – aggiunge il Sindaco di Arce Luigi Germani – di proporre un’iniziativa che mette davvero al centro il territorio. I nostri prodotti, le nostre strade, la nostra storia si intrecciano in un percorso che parla di comunità. Ringrazio l’Associazione Culturale Sant’Agostino, gli uffici comunali, ARSIAL, la Regione Lazio e tutti coloro che stanno collaborando per offrire un evento di qualità. Arce ha molto da raccontare e I Binari del Gusto è un’occasione per farlo insieme».

«I Binari del Gusto è il frutto di un lavoro condiviso – sottolinea il presidente Patrizio Esposito, dell’Associazione Culturale Sant’Agostino – che mette insieme istituzioni, associazioni e volontari. Abbiamo costruito un evento capace di valorizzare il centro storico, i prodotti del territorio e il senso di accoglienza della nostra comunità, offrendo un’esperienza autentica e accessibile. Ringrazio l’Amministrazione comunale, il Sindaco Germani, l’Assessore Alessandro Proia che ci ha voluti coinvolgere in questa inedita iniziativa, il Vicesindaco Sara Petrucci sempre attiva nella non facile ricerca di risorse e opportunità per il nostro paese».

Per partecipare al percorso degustazioni è necessario prenotare online il kit degustazione, con un contributo simbolico di 5 euro.

Il kit comprende: carnet con nove ticket, calice, tracolla porta-calice e mappa del percorso.

I kit sono a numero chiuso e non saranno disponibili il giorno dell’evento. Chi vorrà comunque passeggiare nel centro storico potrà acquistare piatti extra direttamente presso le cantine, ai prezzi da esse proposti. È inoltre previsto un menù dedicato ai bambini, con contributo simbolico.

Durante la giornata sono previste visite guidate, concerti, laboratori per bambini, l’apertura del Museo della Ferrovia e un servizio gratuito di transfer per chi raggiunge Arce in treno.

👉 Acquisto kit degustazione online: https://buy.stripe.com/fZufZi0088GldF6fM1eAg00

👉 Informazioni complete e programma: https://www.comune.arce.fr.it/novita/binari-del-gusto-2025-arce-ti-porta-in-viaggio-tra-sapori-e-tradizioni/