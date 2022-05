Arce – Gruppo consiliare “I Fiori di Maggio”: Il Bilancio consuntivo doveva essere già approvato

Lunedi 23 maggio prossimo, alle ore 18, si terrà il Consiglio comunale per l’approvazione, tra alcuni altri punti, del Rendiconto di gestione o Conto consuntivo 2021, ai sensi del combinato disposto degli artt. 227 del Tueell e 18 del D.Lgs. 118/11.

Si tratta di un Documento contabile di primaria importanza, sia perchè deputato a far conoscere la situazione finanziaria dell’Ente Comune e, ancor più, a illustrare e comunicare le spese e le entrate avutesi nell’anno precedente, ossia nel 2021, sia perchè indispensabile per conoscere le risorse a disposizione al fine di predisporre, nel miglior modo possibile, il Bilancio preventivo per l’anno 2022.

Il Bilancio consuntivo, ai sensi di legge, doveva essere approvato obbligatoriamente entro il 30 aprile 2022 o, almeno, in subordine, doveva essere convocato il Consiglio comunale necessariamente entro tale data.

Ciò purtroppo non era avvenuto e, trattandosi di uno dei principali adempimenti di un Comune nell’interesse dei Cittadini amministrati, in qualità di Consigliere comunale sono stata costretta a chiedere, con una mia Pec indirizzata all’Amministrazione, e per conoscenza al Prefetto, di porre in essere con estrema urgenza tale obbligo di legge.

In seguito a ciò è stato poi convocato il Consiglio, e spero che in futuro tali mancanze non si ripetano mai più, in quanto, alla luce di quanto dispone chiaramente il Testo Unico, esse potrebbero recare gravi danni ai Cittadini amministrati.

Il Consigliere comunale Bruna Gregori”

COMUNICATO STAMPA