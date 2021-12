Arce – Gregori, la corsa a chi arriva prima al protocollo

“E’ profondamente ingiusto e sbagliato quanto deciso dall’amministrazione Germani, con la deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 25.11.2021, ossia di destinare gli aiuti ed i Fondi di sostegno alle Famiglie del nostro paese attraverso il metodo dell’ordine di arrivo delle Richieste al protocollo comunale, fino all’esaurimento dei fondi. Le persone che hanno realmente bisogno, coloro che si trovano in un momento di grave difficoltà accentuata dall’attuale pandemia, quei Genitori che non riescono più a dare sostegno alla propria famiglia ed ai propri Figli, non avrebbero MAI dovuto esser messi in competizione tra loro, attraverso una corsa “a chi presenta prima la Richiesta di aiuto”. Non si attuano in questo modo quei principi di solidarietà e di vicinanza verso chi ha bisogno, che sempre dovrebbero contraddistinguere una corretta e buona Amministrazione pubblica. Le conseguenze di questa assurda e scorretta scelta dell’Amministrazione Germani è che Persone e Famiglie con un Isee basso (e che di conseguenza avevano più bisogno di aiuto rispetto ad altre) sono state SCAVALCATE ingiustamente da chi aveva presentato prima la Richiesta al protocollo ma aveva un Isee più alto (e quindi aveva meno bisogno). Si rischia così, data anche la limitatezza dei fondi a disposizione, che coloro che hanno un Isee più alto prevalgano su tanti che avrebbero invece molto più bisogno del sostegno, e ciò per la grave e ridicola scelta dell’Amministrazione “di fare una corsa a chi arriva prima al protocollo”!!!!Sarebbe bastato semplicemente, come avviene in tutte le Amministrazioni capaci ed efficienti del Mondo, accettare tutte le Richieste di aiuto, presentate entro un tempo stabilito e congruo, e poi procedere ad assegnare i fondi ed il sostegno partendo dall’Isee più basso fino all’esaurimento dei fondi a disposizione. E’ questo un semplice principio di civiltà, di equità e di giustizia sociale, che solo l’Amministrazione Germani è stata capace di violare in questo modo così ingiusto e scorretto. “

Bruna Gregori

Capogruppo del gruppo consiliare BuongiornoArce

