Arce, grande successo per la gita sociale a Pompei

Per la prima volta l’Amministrazione comunale di Arce ha organizzato una giornata interamente dedicata agli anziani, con una gita sociale a Pompei che ha riscosso grande partecipazione ed entusiasmo.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali guidato da Bruna Gregori e in collaborazione con il Consigliere delegato Alessandro Simone, rappresenta molto più di una semplice escursione: è un progetto che punta al benessere psicologico ed emotivo dei partecipanti, rompendo la routine quotidiana e favorendo emozioni positive.

La gita ha offerto l’occasione di incontrare nuove persone, rafforzare legami di amicizia e ridurre il rischio di isolamento sociale, promuovendo un forte senso di comunità e appartenenza. A questi aspetti si è aggiunto un importante momento culturale con la visita guidata agli scavi archeologici di Pompei, pensato per stimolare la curiosità e mantenere attiva la mente.

«Partecipare a un’attività organizzata – ha spiegato l’Assessore Bruna Gregori – significa sentirsi ancora attivi e protagonisti, valorizzati e considerati dalla comunità. Una gita sociale non è soltanto un momento ricreativo, ma un vero e proprio intervento di promozione della salute, della socialità e della qualità della vita».

Il Sindaco Luigi Germani ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, sottolineando come questo sia «un segnale concreto dell’attenzione che l’Amministrazione vuole riservare alle fasce più anziane della popolazione, riconoscendone il valore e il ruolo fondamentale all’interno della nostra comunità».

Intanto, martedì scorso, il Consiglio comunale ha approvato il regolamento per la costituzione del Centro Anziani, un’altra importante iniziativa con la quale l’Amministrazione intende rinnovare il proprio impegno a promuovere attività capaci di favorire inclusione, benessere e socialità.