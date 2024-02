Arce – Grande successo per il Carnevale arcese

Dopo tanti anni, sabato scorso 17 febbraio sono tornati i carri allegorici ed è stata una grande festa per tutto il paese. Centinaia di persone, in maschera e non, si sono riversate nelle strade di Arce immersi in un’atmosfera coinvolgente che non si respirava da anni. A fare la differenza è stata la partecipazione di ben nove carri che hanno garantito uno spettacolo senza precedenti e un’esplosione di allegria e divertimento che ha coinvolto tutta la sfilata che si è tenuta lungo via Magni, corso e piazza Umberto I.«È stata una bellissima giornata di festa – ha detto il Sindaco Luigi Germani – che ha visto tornare dopo lunghi anni i carri allegorici in paese. Devo complimentarmi con tutti i maestri cartapestai per le opere realizzate, i gruppi di animazione e quanti hanno partecipato all’evento. Un grazie particolare a tutta la mia Amministrazione comunale ed in particolare all’Assessore alla Cultura e Turismo. Appuntamento al prossimo anno dove contiamo di fare ancora meglio».«È da tempo – ha detto l’Assessore Alessandro Proia – che come assessorato immaginavamo il ritorno di un carnevale in grande stile ad Arce. Quest’anno, grazie alla sinergia di molti, siamo riusciti a concretizzare qualcosa che nel nostro paese mancava da tempo. E questo grazie alla coorganizzazione dell’Associazione Culturale Sant’Agostino, alla collaborazione dell’Associazione Arce per Arce e soprattutto grazie alla bellezza e all’originalità dei carri allegorici che hanno partecipato. Il grande successo e gli apprezzamenti unanimi ricevuti – ha concluso Proia – rappresentano la migliore soddisfazione possibile per quanti si sono impegnati in questi mesi».

Correlati