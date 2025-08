Arce – Grande successo per i Centri Estivi 2025 promossi dal Comune

Grande successo per i Centri Estivi 2025 promossi dal Comune di Arce – Assessorato alle Politiche Sociali e Consigliere delegato allo Sport. L’iniziativa ha visto la partecipazione di 50 bambini dai 6 agli 11 anni, divisi in due turni: il primo dal 14 al 18 luglio e il secondo dal 21 al 25 luglio.

Una proposta che quest’anno ha riscosso un largo consenso tra le famiglie: i posti disponibili sono infatti andati esauriti in brevissimo tempo, confermando l’attenzione e l’interesse della comunità verso un progetto pensato con criteri ed attività nuove a misura di bambino.

Le giornate dei piccoli partecipanti si sono svolte tra attività ludico-sportive mattutine presso gli impianti dello stadio “Lino De Santis”, pranzi conviviali e, nel pomeriggio, uno dei momenti più amato dai ragazzi: il trasferimento alle piscine dello Sporting Health Club di Arce, che riscuote sempre entusiasmo unanime da parte di bambini.

«Il centro estivo è un segnale concreto della nostra vicinanza alle famiglie – ha dichiarato il Sindaco Luigi Germani –. Offriamo ai più piccoli due settimane ricche di esperienze sane, socialità e movimento, e al tempo stesso diamo ai genitori un supporto importante, seppur limitato, nella gestione dei mesi estivi. Il tutto a titolo gratuito, perché crediamo che l’accesso a iniziative di questo tipo debba essere per tutti».

Soddisfazione anche da parte dell’Assessore alle Politiche Sociali Bruna Gregori, che ha seguito da vicino l’organizzazione con il coinvolgimento anche del Consigliere delegato allo Sport Alessandro Simone.

«Abbiamo ricevuto tantissimi riscontri positivi dai genitori». Ha detto l’Assessore Gregori. «Le attività sportive della mattina, guidate con professionalità, hanno entusiasmato i bambini, mentre i pomeriggi in piscina sono stati l’occasione per vivere momenti di puro divertimento. Ringrazio le famiglie per la fiducia, gli operatori, le società sportive e tutto lo staff comunale che ha lavorato con dedizione. L’apprezzamento ricevuto ci da modo di lavorare alla prossima edizione con sempre migliori accorgimenti. Preannuncio anche che l’Amministrazione sta lavorando ad alcune iniziative mirate per le persone anziane».