Arce – Giornata straordinaria di vaccinazione, buona l’adesione

Si è tenuta ieri presso la Guardia Medica di Arce l’iniziativa promossa dall’Asl di Frosinone con il supporto dell’Esercito Italiano e la collaborazione della Prefettura di Frosinone e dell’Amministrazione comunale di Arce.ù

Un’organizzazione perfetta messa in atto all’interno della sede comunale dell’ Avis, grazie alla collaborazione del presidente Rocco Ciolfi e ai volontari della Croce Rossa che hanno fornito assistenza agli operatori sanitari dell’Esercito, dell’Asl di Frosinone e ai cittadini che si sono vaccinati.

A coordinare l’hub vaccinale il dottor Enrico Straccamore che si è complimentato per la collaborazione dell’Amministrazione comunale e dei volontari. «L’iniziativa – ha dichiarato il dottor Straccamore – si è svolta in maniera eccellente ed encomiabile sia qui ad Arce che negli altri paesi dove si è tenuta. È molto importante – ha aggiunto – la sinergia che si è instaurata tra Esercito Italiano e la Sanità pubblica ed in particolare i risultati che si stanno raggiungendo con questa modalità itinerante. L’idea è semplice e funzionale e cioè quella di raggiungere le persone nei loro paesi, nei loro borghi, agevolare coloro che non hanno la possibilità di prenotare con i sistemi informatici e che hanno difficoltà a raggiungere i siti vaccinali. Desidero ringraziare il Sindaco Germani – ha concluso Straccamore – che ha messo a disposizione i locali della Guardi Medica e spero che presto possano essere utilizzati dall’Asl per fornire nuovi servizi sanitari ai cittadini del territorio circostante».

Soddisfazione per l’iniziativa è stata espressa anche dal Sindaco di Arce Luigi Germani «Ringrazio il dottor Enrico Straccamore – ha detto – e con lui tutta l’equipe dell’Asl e dell’Esercito, con la Croce Rossa e l’Avis comunale. Grazie anche al Direttore Generale dell’Asl Pierpaola D’Alessandro per aver inserito anche il nostro comune in questo tour vaccinale. Speriamo presto di poter portare in questa nostra struttura ulteriori servizi per i cittadini. L’Amministrazione comunale – ha concluso Germani – è a completa disposizione per qualsiasi iniziativa a beneficio dei cittadini di Arce e dei comuni limitrofi.

COMUNICATO STAMPA