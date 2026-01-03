Arce, furto di catalizzatori nel piazzale di una società di raccolta rifiuti: arrestato dai Carabinieri

In data 29 dicembre u.s., ad Arce (FR), i militari della locale Stazione Carabinieri hanno tratto in arresto un 40enne di origine campana, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, poiché ritenuto responsabile del reato di furto aggravato.L’uomo veniva controllato nel corso di un servizio di controllo del territorio mentre era alla guida di un’autovettura intestata a una società di noleggio. A seguito degli accertamenti, i militari rinvenivano all’interno del veicolo tre catalizzatori, risultati essere stati asportati poco prima da alcuni veicoli parcheggiati nel piazzale di una società di raccolta rifiuti della zona, dopo essersi introdotto all’interno dell’area aziendale.La refurtiva, per un valore stimato di circa 1.000 euro, veniva recuperata e sottoposta a sequestro. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato veniva trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Pontecorvo, in attesa del giudizio direttissimo che si terrà presso il Tribunale di Cassino. La Procura della Repubblica di Cassino ha chiesto la convalida dell’arresto, il giudizio con il rito direttissimo nonché l’adozione di una misura cautelare reale nei confronti dell’indagato, richieste accolte dal Tribunale di Cassino. L’indagato potrà far valere le proprie difese ai sensi del c.p.p. durante le successive fasi processuali.

Correlati