Arce – Fratelli d’Italia verso il congresso cittadino

Si terrà domenica prossima, 2 marzo, alle ore 17.30, presso la Sala Teatro Comunale di Arce, la riunione degli iscritti e dei simpatizzanti del partito di Giorgia Meloni.

All’incontro è prevista la partecipazione del Coordinatore Provinciale di FdI Massimo Ruspandini, del Deputato Paolo Pulciani, dei Consiglieri regionali Daniele Maura e Alessia Savo, del Presidente Provinciale di Gioventù Nazionale Armando Conte, degli Assessori comunali Sara Petrucci e Alessandro Proia e di diversi consiglieri dell’Amministrazione arcese.

«Torniamo finalmente a vivere uno dei momenti più alti di confronto e partecipazione democratica: il Congresso Comunale di Fratelli d’Italia». Ha detto la Petrucci che domenica interverrà anche in qualità di dirigente provinciale. «Un appuntamento fondamentale – ha ripreso l’Assessore – per dare voce agli iscritti, costruire insieme il futuro del partito e rafforzare la nostra presenza sul territorio. Perché la politica vera si fa nelle piazze, nelle sezioni, tra la gente e i congressi sono il cuore pulsante della democrazia: quella che piace tanto a noi parte dal basso! Invito tutti i tesserati, ma anche i numerosi simpatizzanti, a partecipare. Sarà un’occasione di dialogo, confronto e crescita, aperta a quanti credono nei nostri valori e vogliono contribuire al nostro progetto politico. Dobbiamo prepariamoci al meglio – ha concluso la Petrucci – per le prossime sfide».