ARCE – FRANA IN LOCALITÀ LA COSTA AD ISOLETTA: A FEBBRAIO VIA AI LAVORI DI RFI

«Cari cittadini – ha detto il Sindaco di Arce Luigi Germani – sono lieto di informarvi che, dopo diverso tempo e preoccupazioni, dovremmo essere arrivati a una possibile soluzione per l’annosa questione della frana che interessa la zona a ridosso di Via La Costa e Via Mola Zoppa, nella frazione di Isoletta.

Grazie a un intenso lavoro di dialogo e collaborazione messo in atto dall’Amministrazione comunale con i responsabili di Rfi – ha aggiunto il primo cittadino – abbiamo ottenuto rassicurazioni ufficiali: i lavori di sistemazione del movimento franoso partiranno a breve, entro il mese di febbraio. Si tratta di un intervento di grande importanza (si parla di circa un milione di euro) per garantire la sicurezza dei residenti e preservare il nostro territorio.

Devo dire – ha aggiunto Germani – che in un momento in cui, a livello nazionale, il gestore ferroviario è spesso oggetto di critiche per la manutenzione e l’efficienza delle linee, noi possiamo contare su un esempio positivo: funzionari ei tecnici dell’azienda partecipata da Ferrovie dello Stato si sono resi in questi mesi oltremodo disponibili a comprendere l’importanza dell’intervento nella frazione di Isoletta e si sono attivati fattivamente per avviare i lavori in tempi rapidi.

Vi terremo costantemente aggiornati sull’avanzamento del progetto. Ringrazio tutti – ha concluso il Sindaco – per la pazienza dimostrata fino ad oggi e invito la cittadinanza a collaborare durante le fasi dei lavori, che potrebbero comportare temporanei disagi.»