Arce – Frana in località Colleone, domani un nuovo incontro

Il Sindaco Germani auspica una soluzione con il coinvolgimento della segreteria tecnico-operativa (Sto) dell’Autorità d’Ambito.Sembra aver sortito qualche passo in avanti la riunione di giovedì scorso al Palazzo Municipale di Arce convocata dal primo cittadino con i funzionari della Provincia di Frosinone e i responsabili di Acea Ato 5.Germani ha posto sul tavolo l’annosa questione dello smottamento idrogeologico sulla strada provinciale n. 71 “Tramonti” in contrada Colleone.Da quanto è emerso, permangono le posizioni divergenti sulla competenza dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza del tratto viario. Da un lato la Provincia sostiene che la frana sia stata causata da una perdita idrica che avrebbe interessato la zona. Dall’altro l’Ato che invece ritiene che sia stato proprio il cedimento della strada a far rompere la condotta idrica.Un’impasse a cui il Sindaco Germani ha cercato di trovare una mediazione ricordando che la frana è lì da più di due anni e rappresenta un pericolo per il traffico veicolare, soprattutto nei mesi invernali quando le forti piogge e il gelo rischiano di aggravare la situazione.«Le competenze – ha detto Germani – non sono chiare, ma a farne le spese non può essere la sicurezza dei cittadini. Per il resto, sono fiducioso che già dal prossimo incontro si possa trovare un accordo. Ho invitato a partecipare anche il direttore operativo provinciale di Acea, ing. Pietro Pugliese, e ad interessare lo Sto dell’Autorità d’Ambito».

comunicato stampa