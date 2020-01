Arce (FR) – Un trekking urbano alla scoperta di un paese che non ti aspetti

Si terrà lunedì mattina, giorno dell’Epifania, dalle ore 10.30, il tour promosso dall’assessorato alla Cultura, Turismo e Ambiente del Comune di Arce con il patrocinio e il contributo del Consiglio Regionale del Lazio.Il percorso di circa due ore condurrà i partecipanti nel cuore del borgo del paese della media Valle del Liri, facendogli conoscere la storia, i personaggi, gli aneddoti, le chiese ed i palazzi di uno dei centri storici più belli (e poco conosciuti) dell’Alta Terra di Lavoro. La partenza è prevista da piazza Umberto I, per poi proseguire nei vicoli del paese vecchio, fino alla chiesetta di Santa Maria, passando per panorami mozzafiato e dimore storiche. A guidare il tour ci sarà un accompagnatore d’eccezione: Pierluigi Gemma, avvocato e podista arcese con una grande passione per la storia locale e le vicende narrate.L’appuntamento fa parte di un programma più ampio denominato “Arcesi in Action” che prevede una serie di iniziative innovative per ridurre l’uso della plastica e favorire il riuso dei materiali; combattere la sedentarietà, promuovere la pratica sportiva per far conoscere il territorio. Il progetto è risultato nelle primissime posizioni (nono posto) dell’elenco dei finanziamenti ammessi dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio.«Si tratta di un percorso – ha detto l’Assessore del Comune di Arce Sara Petrucci – che cerca di mettere insieme la voglia di scoprire le bellezze culturali, paesaggistiche e urbanistiche di Arce, con la buona abitudine di camminare a piedi. È un evento sperimentale che, se andrà bene, vogliamo riproporre con altri itinerari molto belli e interessanti. Ringrazio Pierluigi Gemma per la sua passione e disponibilità a guidare questo primo appuntamento. Stiamo riscontrando un grande interesse per l’iniziativa – ha concluso la Petrucci – e questo ci fa capire che probabilmente la strada intrapresa per la promozione del paese è quella giusta».L’evento è totalmente gratuito ed è possibile iscriversi online attraverso il portale Eventbrite (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-arce-trekking-urbano-06-gennaio-2019-86686111493) o presentarsi direttamente ad Arce in piazza Umberto I, alle ore 10.30, di lunedì 6 gennaio 2020 con scarpe e abbigliamento comodo.

COMUNICATO STAMPA