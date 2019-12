Arce (FR) – Tragico incidente nella notte: muore giovane 25enne mentre va alla messa di Natale

Tragedia nella notte di Natale. Erano circa le 23.30 quando una ragazza di 25 anni insieme al padre da Fontana Liri si stavano recando alla messa di Natale nella chiesa di Santo Eleuterio ad Arce, quando un’auto a forte velocità li ha travolti in pieno scaraventando la loro auto contro un muro di cinta, a circa 200 metri da un noto negozio di ceramiche. Immediatamente soccorsi, la giovane ragazza è deceduta subito dopo al nosocomio sorano,mentre il padre sembra che sia in condizioni gravi ma non in pericolo di vita.

Correlati