Arce (FR) – Torna il trekking urbano per scoprire le bellezze del centro storico

A grande richiesta, dopo il successo della prima edizione, che si è svolto a gennaio scorso, l’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Arce ha programmato due nuove date estive in versione “by night”.Il primo appuntamento è per domenica prossima 9 agosto, alle ore 21.30, con partenza da Piazza Umberto I.Il percorso di circa due ore condurrà i partecipanti nel cuore del borgo del paese della media Valle del Liri, facendogli conoscere la storia, i personaggi, gli aneddoti, le chiese ed i palazzi di uno dei centri storici più belli (e poco conosciuti) dell’Alta Terra di Lavoro. Dal balcone della piazza principale del paese si proseguirà nei vicoli del paese vecchio, fino alla chiesetta di Santa Maria, passando per panorami mozzafiato e dimore storiche.A condurre il trekking sarà ancora una volta Pierluigi Gemma, avvocato e podista arcese con una grande passione per la storia locale, le vicende narrate e lo sport salutare.«Dopo il grande successo dell’Epifania – ha detto l’Assessore al Turismo Sara Petrucci – non potevamo non riproporre, in versione estiva e serale, questo appuntamento che ha riscosso tantissimi apprezzamenti. In poco più di 48 ore sono esauriti tutti i posti prenotabili gratuitamente sul sito Eventbrite. L’esperimento di mettere insieme – ha aggiunto – la voglia di scoprire le bellezze culturali, paesaggistiche e urbanistiche di Arce, con la buona abitudine di camminare a piedi, ha fatto centro. E questo lo si deve anche alla grande dedizione del nostro Pierluigi Gemma che con passione e competenza accompagna il visitatore-sportivo in un viaggio unico ed emozionante. I protocolli anti Covid – ha concluso la Petrucci – ci hanno costretto a limitare la partecipazione e gli appuntamenti. Ma sappiamo che la via è tracciata e speriamo di poter proporre presto altri itinerari ed iniziative».L’evento rientra in un programma più ampio messo in campo da dicembre scorso dall’Amministrazione Comunale di Arce, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio, denominato “Arcesi in Action”. Si tratta di iniziative innovative per ridurre l’uso della plastica e favorire il riuso dei materiali; combattere la sedentarietà, promuovere la pratica sportiva per far conoscere il territorio.Il secondo appuntamento con il trekking urbano è previsto per domenica 6 settembre, sempre alle 21.30, ed è possibile iscriversi online all’indirizzo: https://trekking-urbano-arce.eventbrite.itPer la partecipazione si consigliano scarpe e abbigliamento comodo e di portare con sé una torcia tascabile.

COMUNICATO STAMPA

