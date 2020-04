Arce (FR) – Tentato furto ai danni di una farmacia del posto : in due denunciati

Nella mattinata di ieri in Arce, militari della locale Stazione, a conclusione di attività investigativa avviata a seguito di un tentato furto ai danni di una farmacia del posto, hanno denunciato in stato di libertà per “tentato furto aggravato”, un 59enne ed un 61enne, entrambi residenti nel napoletano e già censiti per reati contro il patrimonio. Nel mese di luglio dello scorso anno, ignoti avevano tentato di introdursi all’interno di una farmacia di Arce praticando un foro in una parete che da sulla strada, venendo però messi in fuga dall’allarme ivi installato abbandonando sul posto gli arnesi che avevano utilizzato per lo scasso. I militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Pontecorvo, prontamente intervenuti, recuperavano gli arnesi abbandonati rilevando dagli stessi delle impronte digitali dalle quali, mediante la comparazione con quelle della banca dati nazionale, è stato possibili identificare e denunciare i predetti.

comunicato stampa – foto web