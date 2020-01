Arce (FR) – Successo il corso BLSD e PBLSD organizzato dall’ente montano in collaborazione con AVIS Torrice – Isaad

Si è svolto ad Arce presso la sede della XV Comunità Montana Valle del Liri riscuotendo tanto successo un corso BLSD e PBLSD con disostruzione adulto, bambino e lattante, in collaborazione con AVIS Torrice – Isaad. BLSD e’ la sigla ( Basic Life Support – Defibrillation) delle manovre da compiere per intervenire in caso di arresto cardiaco. Viste le numerose iscrizioni, è previsto un altro corso per il giorno 29 febbraio 2019. Per trattare l’importanza della tempestività d’intervento mediante l’applicazione del protocollo BLSD in situazioni di primo soccorso, in caso di arresto cardiaco e dell’applicazione della manovra di Heimlich in caso di soffocamento da corpo estraneo Un ringraziamento va ai docenti del corso Fabrizio Delogu, Andrea Di Nardo, Proietti Alessia, Mauro Dovizio, Luca Pizzuti, Diego Tanganelli, al Presidente di Avis Torrice Candido Citti e alla dott.ssa Alessia Proia per la collaborazione nell’ organizzazione.

COMUNICATO STAMPA

