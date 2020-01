Arce (FR) – Ricettazione, in due denunciati

Nella mattinata odierna in Arce i militari della Stazione di Arce denunciavano per “ricettazione” due rumeni, un 24 enne e una 22enne residenti a Napoli, entrambi con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. I Carabinieri, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei reati predatori, controllavano un’autovettura con a bordo i due indagati nel parcheggio di un noto supermercato di Arce. Da un’ispezione gli operanti rinvenivano diversi prodotti alimentari, bottiglie di alcolici, dei quali i due rumeni non fornivano scontrino né sapevano giustificare la provenienza. Da ulteriori accertamenti emergeva che il 24enne alla guida del veicolo era sprovvisto della patente di guida e poiché aveva reiterato questa condotta veniva denunciato anche per tale reato con il conseguente sequestro dell’autovettura. Ricorrendone i presupposti, i prevenuti venivano proposti per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio dal comune di Arce per 3 anni.

