Arce (FR) – “Quel chilometro in più” venerdì la presentazione del libro. Evento organizzato dalla XV Comunità Montana in collaborazione con la Fondazione Cicerone

Ad Arce, venerdì 31 gennaio alle ore 18.00 presso la Sala Conferenze della XV Comunità Montana Valle del Liri si terrà la presentazione del libro “Quel chilometro in più”, tratto dalla storia vera di Carmine Di Mambro e scritto da Bruno Di Placido.

L’ evento è stato organizzato in collaborazione con la Fondazione “Marco Tullio Cicerone” e la XV Comunità Montana Valle del Liri. Interverranno al tavolo, il Presidente dell’ente montano, Gianluca Quadrini e la direttrice della Fondazione, Giuseppina Iannotta.

Da anni Carmine Di Mambro, per un destino infausto, lotta quotidianamente contro un brutto male. Ha così deciso di raccontare la sua storia affidando i suoi racconti, le sue ansie, le sue convinzioni, le sue speranze, i momenti difficili e quelli lieti, all’amico Bruno Di Placido.

E’ nato un libro appassionate e coinvolgente che già ha riscosso tanto successo e che Carmine Di Mambro, venerdì prossimo presenterà nella sala conferenze dell’ente montano di Via Borgo Murata 34b.

Carmine Di Mambro non è né il primo, né l’ultimo malato di cancro ma non saranno mai troppi coloro che vogliono dare un segnale chiaro che il mostro si può combattere. “Quel chilometro in più”, non è un manuale di resistenza per i malati oncologici ma è un modo per avere tutti dentro casa un po’ della “cazzimma” di Carmine Di Mambro che mentre cadeva nel baratro ha trovato la forza di aggrapparsi a quel filo d’erba che gli ha salvato la vita ed oggi ha voluto trasmettere a tutti la faticosa risalita verso una vita normale e lo smacco giocato al cancro che voleva portarselo via.