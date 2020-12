Arce (FR) – Parco di Fregellae e Museo Gente di Ciociaria, arrivano i direttori scientifici

L’Amministrazione Comunale di Arce compie un altro importante passo in avanti nel piano di rilancio del paese e delle sue bellezze. Da alcune settimane, infatti, a seguito del decreto di nomina del Sindaco Luigi Germani, si sono insediati i due giovani professionisti Marco Germani e Daniele Quadraccia.

«L’Amministrazione sta cercando in tutti i modi – afferma l’Assessore alla Cultura e Turismo Sara Petrucci – di utilizzare questi lunghi mesi di stop forzato per riorganizzare il comparto dei servizi culturali e turistici. La nomina dei due direttori – ha spiegato – è un atto propedeutico ad una serie di tappe importanti per Arce, che da troppo tempo è ferma in questa prospettiva. Non sarà un percorso breve e nemmeno facile. Il primo step è quello di rendere fruibili, anche limitatamente, i due luoghi di cultura, non appena sarà terminata l’emergenza sanitaria. Questo vuol dire fissare dei giorni di apertura e rendere perlomeno accoglienti i due siti. Il Parco Archeologico, in particolare, ha bisogno di interventi importanti di manutenzione le cui risorse, per essere realisti, non possono essere reperite nel bilancio comunale. Questo significa fare progetti a più livelli e soprattutto creare i requisiti per poter accedere ai bandi. I direttori in questi giorni sono già a lavoro per accreditare le nostre strutture al Sistema Museale Nazionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. Un passaggio fondamentale e al tempo stesso non facile che ci permetterà di entrar a far parte di una rete di quasi 5.000 musei e luoghi della cultura italiani che ha lo scopo di potenziare la fruizione del patrimonio culturale, garantire un accesso di qualità per gli utenti generando uno sviluppo della cultura e dell’economia locale. Approfitto – ha concluso Petrucci – per augurare buon lavoro a Germani e Quadraccia, professionisti di grande competenza ed esperienza, che hanno mostrato una gran voglia di fare e con i quali si è da subito instaurata una proficua collaborazione».

Ma chi sono i due tecnici scelti dal Comune di Arce? Al Parco Archeologico è stato nominato Marco Germani, dottore di ricerca in Archeologia classica, perfezionato presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene. Già assegnista di ricerca presso la facoltà di lettere e filosofia di Roma Tor Vergata, è attualmente docente a contratto presso la stessa università per i corsi di laurea in archeologia e per il master di I livello in Internet of Human and Things. Dal 2014 è direttore del Museo archeologico “Khaled al – Asaad” di Aquino. Il Museo Gente di Ciocaria, invece, sarà diretto da Daniele Quadraccia. Diplomato presso la Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici della Sapienza di Roma, è direttore del Museo della Cultura Agricola e Popolare del Tabacco di Pontecorvo. Ha effettuato ricerche e collaborato con diversi enti e realtà museali attivi nel panorama regionale e nazionale. Attualmente fa parte della redazione della rivista AM Antropologia Museale. Tra i suoi interessi di ricerca: musei etnografici, comunità patrimoniali, antropologia e ruralità.

COMUNICATO STAMPA