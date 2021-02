Si svolgeranno oggi alle 15 presso la chiesa parocchiale Santissimi Pietro e Paolo in piazza Umberto I ad Arce, i funerali di Mario Tedeschi, il 63enne pensionato ed ex dipendente delle Ferrovie che è stato trovato senza vita ieri mattina nel laghetto artificiale di località Colle Mezzo.Mario Tedesci era scomparso sabato mattina, dopo aver acquistato le sigarette, con la sua auto ha raggiunto la zona ridosso del fiume Liri prima di finire in acqua. Mario Tedeschi lascia la moglie e due figli.

