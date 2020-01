Arce (FR) – Offerta di lavoro, cassiere addetto alle vendite

Azienda operante nel settore commercio con sede a Fiano Romano (Rm) e unità operativa a Arce, ha richiesto al Centro per l’Impiego di Sora la seguente figura professionale:

3 tirocinanti “Cassiere addetto alle vendite”

REQUISITI: iscrizione al Centro per l’Impiego, preferibilmente possesso del diploma di scuola media superiore, età non superiore a 29 anni, adesione a “Garanzia Giovani”, patto di servizio sottoscritto con un Centro per l’Impiego della Regione Lazio

MANSIONI: cassiere addetto alle vendite

CONTRATTO OFFERTO: tirocinio mesi 6 (sei)

LUOGO DI LAVORO: Arce

Coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti possono recarsi presso il Centro per l’Impiego di Sora o qualsiasi altro Centro della Regione Lazio, dal 16 gennaio 2020 al 22 gennaio 2020, in orario di apertura al pubblico, per dare la propria disponibilità al servizio incontro domanda-offerta Tel. (0776/839811).