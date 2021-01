Arce (FR) – Malore fatale, morto lo chef Fabrizio Leone

Ieri sera mentre era nel suo ristorante a preparare le consegne per l’asporto, improvvisamente ha accusato un malore,la moglie ha immediatamente allertato i sanitari del 118, che nonstante i tentativi di salvare la vita all’uomo, purtroppo non c’è stato nulla da fare,lo chef Fabrizio Leone, 49 anni, è deceduto per un arresto cardiocircolatorio.Fabrizio, figlio del ristoratore Angelo Leone,aveva ereditato l’attività dal padre.Fabrizio Leone sposato e padre di due bimbi, era molto conosciuto in città. Questa mattina la piccola comunità di Arce si è svegliata sotto choc per la scomparsa improvvisa e immatura di questo giovane papà, a ricordarlo con un post su Facebook anche l’ex presidente del Consiglio Comunale, Sara Simone: “Un altro triste risveglio per tutti noi.Un abbraccio forte seppur virtuale alla famiglia.Ciao Fabrizio.”

