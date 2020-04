Arce (FR) – L’Ufficio Postale verso il ripristino del normale orario di apertura.

L’Ufficio Postale di Arce verso il ripristino del normale orario di apertura. Da lunedì prossimo 27 aprile, gli sportelli di via Guglielmo Marconi torneranno ad essere aperti dal lunedì al sabato. È il sindaco Luigi Germani ad annunciarlo dopo aver ricevuto la conferma telefonica direttamente dal direttore provinciale di Poste Italiane, Stefano Federico.

Nei giorni scorsi il primo cittadino di Arce aveva sollecitato una rimodulazione dei giorni di apertura, fissati dal lockdown in tre alla settimana. Troppo pochi a giudicare dalle file che si sono registrate, che hanno causato qualche disagio agli utenti e preoccupazione nelle forze dell’ordine per il potenziale pericolo di contagio dovuto alla possibilità che si formassero assembramenti davanti all’istituto postale.

«Ringrazio ancora una volta il dottor Federico – ha detto il sindaco Luigi Germani – per aver valutato positivamente la richiesta dell’Amministrazione comunale di Arce. Da lunedì prossimo l’ufficio tornerà a funzionare a tempo pieno a vantaggio degli utenti arcesi ed in particolar modo delle persone più anziane. Sono loro – fa notare Germani – che, in particolar modo in questi tempi di emergenza, stanno avendo i disagi più grandi: sono poco capaci ad utilizzare i pagamenti telematici e anche a fare un semplice prelevamento bancomat può risultare difficile e fonte di un ulteriore preoccupazione».

Per quanto riguarda invece l’ufficio della frazione di Isoletta è confermato il prolungarsi della disposizione che lo prevede aperto il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

comunicato stampa