Arce (FR) – L’Ufficio Postale di Isoletta riprenderà servizio da lunedì prossimo 6 aprile

È il sindaco Luigi Germani ad annunciarlo dopo aver ricevuto la conferma telefonica direttamente dal direttore provinciale di Poste Italiane, Stefano Federico.

Il dirigente dell’Istituto di credito, infatti, ha accolto le richieste del primo cittadino che nei giorni scorsi aveva chiesto di rivedere la decisione di Poste Italiane di serrare gli sportelli della piccola frazione. I disagi più grandi erano stati riscontrati dagli anziani che, in occasione del pagamento delle pensioni, si sono dovuti recare nei paesi limitrofi generando spostamenti contrari alle disposizioni di contenimento dell’epidemia.

«Desidero ringraziare il dottor Federico – ha detto il sindaco Luigi Germani – per aver con sollecitudine dato riscontro alla mia missiva. Una persona squisita, attenta e competente che ha subito ben compreso le difficoltà lamentate dai cittadini di Isoletta. Da lunedì prossimo l’ufficio tornerà ad essere aperto per ben tre volte a settimana: il lunedì, il mercoledì ed il venerdì. In questo modo – ha concluso Germani – nel territorio comunale avremo sempre la possibilità di avere gli sportelli aperti dal lunedì al sabato».

Ad Arce, infatti, l’ufficio rimane aperto il martedì, giovedì e sabato.

COMUNICATO STAMPA