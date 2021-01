Arce (FR) – L’asilo nido comunale “Le Coccole” è stato accreditato dalla Regione Lazio

Si è concluso, con la comunicazione ufficiale di iscrizione, il lungo iter che ha portato la nuova struttura di Arce ad essere inserita nel Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d’Infanzia, istituito con DGR n. 903/2017.La finalità di questo sistema regionale è quella di promuovere lo sviluppo e il miglioramento qualitativo dei servizi educativi per la prima infanzia. Obiettivo che sin dall’inizio si era prefissato l’Assessorato alle Politiche Sociali, che ha lavorato intensamente affinché si riaprisse il nido comunale con nuovi standard qualitativi e una nuova offerta formativa per i bambini.«L’accreditamento regionale – ha spiegato l’Assessore alle Politiche Sociali Bruna Gregori – è l’atto formale attraverso il quale vengono riconosciuti all’asilo nido elementi di qualità aggiuntivi stabiliti, quindi ,dalla regione e che danno maggiori garanzie alle famiglie. L’accreditamento inoltre, solleva l’amministrazione comunale dalla quota di retta a suo carico che viene invece ristorata dal Contributo Ordinario Regionale per lo Start-Up e per la gestione ordinaria. La conclusione favorevole di questo iter – ha aggiunto ancora l’Assessore Gregori – ci riempie di soddisfazione. La procedura è stata lunga e complessa. È stato necessario elaborare un sistema di qualità rispondente alle linee guida della Regione con la realizzazione di un progetto pedagogico, un progetto educativo, un progetto organizzativo, una carta dei servizi e, in ultimo, prevedere una metodologia di valutazione. Un lavoro di squadra – ha concluso – a cui hanno partecipato diverse figure professionali con l’obiettivo di fornire ai bimbi il miglior servizio possibile».

comunicato stampa