Arce (FR) – La Fondazione Marco Tullio Cicerone partecipa al Natale solidale

Arce. La Fondazione Marco Tullio Cicerone partecipa al Natale solidale, donando 50 pacchi alla Caritas, un’azione di duplice solidarietà con l’acquisto dei pacchi solidali “Ass. Smile Amici di Ilaria” che con il ricavato donerà ulteriori pacchi alimentari, alle famiglie bisognose. Questa mattina il Direttore della Fondazione, la Prof.ssa Giuseppina Iannotta con l’aiuto del presidente delle Guardie Ambientali Forestali di Arce, Rocco Simone, ha provveduto a recapitarli a Mons. Giandomenico Valente, Vicario Episcopale della zona Pastorale di Aquino dove è operativa la Caritas d’Emergenza. Il Presidente Dott. Antonio Farina, il Vice Presidente Dott. Lucio Libonati, l’Ing. Gianluca Quadrini e il Dott. Luca Di Maio, hanno promosso l’azione di solidarietà come simbolo di supporto morale e umano, in questo periodo di grave emergenza. Con l’augurio che il Santo Natale porti salute e serenità in ogni famiglia.

COMUNICATO STAMPA

