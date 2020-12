Arce (FR) – In manette 37enne per guida in stato di ebbrezza

I Carabinieri della Stazione di Arce, hanno tratto in arresto un 37enne romeno domiciliato nel catanzarese, il quale veniva controllato mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi dell’ufficio postale del paese in compagnia di una connazionale. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo dovrà scontare una pena di sei mesi di carcere perché condannato per guida in stato di ebbrezza, per fatti accaduti nel 2013 in provincia di Catanzaro. Prima di accompagnarlo presso il carcere di Frosinone, i militari gli hanno notificato l’avvio del procedimento amministrativo che si concluderà con l’emissione nei suoi confronti del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno in quel Comune.

