Arce (FR) – Il Sindaco Germani scrive ai bambini

Il Sindaco Germani scrive ai bambini per natale: «Siete i più bravi, non scoraggiatevi». Da alcuni giorni i volontari del Gruppo Comunale sono impegnati nella consegna dei Babbo Natale di cioccolato a tutti i bambini dai zero ai dieci anni delpaese. L’iniziativa segue quella intrapresa dal Sindaco e dall’Amministrazione Comunale in occasione del lockdown di Pasqua 2020 con lo scopo di rivolgere un pensiero di vicinanza ai più piccoli.«Carissimi bambini – scrive il primo cittadino nella breve missiva – c’eravamo promessi che presto saremmo tornati ad abbracciarci. Purtroppo questo virus non ci ha lasciato e probabilmente dovremmo conviverci ancora per un po’. In questi mesi non facili, ho saputo che voi siete stati molto bravi: gran parte di voi ha ripreso la scuola in presenza e con grande senso del dovere indossa la mascherina per tante ore al giorno. So anche che state facendo tante rinunce: ai vostri sport, alle vostre passioni, all’incontro con i vostri amici… A me dispiace molto – ha aggiunto ancora Germani – di non poter ascoltare le vostre poesie, le vostre canzoncine e le rappresentazioni natalizie che solitamente preparavate insieme alle vostre insegnanti ed educatrici in occasione del Natale. Era un appuntamento a cui assistevo sempre con grande gioia e ammirazione e quest’anno mi mancherà immensamente. Ci tengo moltissimo però a farvi arrivare i miei auguri, insieme a tutta la mia Amministrazione Comunale, che rivolgo, con tutto il cuore, a voi e alle vostre famiglie. Non scoraggiamoci – ha concluso – continuiamo ad essere prudenti e tutto andrà bene».

COMUNICATO STAMPA