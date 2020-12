Arce (FR) – Il Natale è alle porte e all’asilo nido comunale “Le Coccole”

Il Natale è alle porte e all’asilo nido comunale “Le Coccole” di Arce fervono dolci e profumati preparativi. Le manine laboriose dei piccoli bimbi sono state impegnate in questi giorni a pasticciare. Giocando con tanti ingredienti, con l’aiuto delle operatrici, hanno realizzato un impasto profumato alla cannella. Dopo averlo steso con il mattarello e ritagliato con apposite formine, sono nati dei bellissimi biscotti natalizi. Un’attività che ha particolarmente affascinato i bambini perché con le manine in pasta, i colori, gli odori e i sapori sono stati stimolati i cinque sensi.

«Vedere all’opera questi bimbi è stata davvero una grande gioia». Ha affermato l’Assessore alle Politiche Sociali Bruna Gregori. «Fino al terzo anno di età – ha aggiunto – i bambini apprendono soprattutto attraverso i sensi, con i giochi sensoriali vengono forniti loro gli strumenti necessari per esprimere sensazioni ed emozioni. Al nido di Arce queste scoperte si fanno in libertà. Approfitto per ringraziare a nome dell’Amministrazione Comunale – ha aggiunto – i genitori di questi bambini che, nonostante il periodo non facile, hanno creduto nel nuovo progetto dell’Asilo Nido civico. Un grazie anche agli operatori della struttura e ai responsabili della cooperativa che gestisce il servizio per la loro costante dedizione. A tutti ed in particolar modo ai più piccini – ha concluso l’Assessore Gregori – l’augurio di un sereno Natale»

COMUNICATO STAMPA