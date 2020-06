Arce (FR) – Guida in stato di ebbrezza, denunciato 43enne

Nella mattinata odierna, in Arce, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, deferiva in stato di libertà, alla competente A.G., un 43enne di origini campane e residente in un comune della Valle del Liri, (e già gravato da vicende penali in materia stupefacenti) poiché resosi responsabile di “guida in stato di ebbrezza”.Lo stesso, controllato in località “Valle” di Arce mentre era alla guida dell’autovettura del padre, risultava positivo al test dell’etilometro avendo un tasso alcolemico pari a g/l 1,58. Contestualmente, i militari operanti procedevano pertanto anche al ritiro del documento di guida, affidando poi l’autovettura al relativo proprietario.Inoltre nei suoi confronti, ricorrendone i presupposti di legge, veniva inoltrata la proposta per l’irrogazione della misura di prevenzione del rimpatrio con F.V.O. con divieto di far ritorno nel Comune di Arce per anni tre .

