Arce (FR) – Grande successo per la seconda mattinata ecologica organizzata dal Comune

La manifestazione promossa dall’Amministrazione comunale con il coordinamento dell’Assessorato all’Ambiente si è svolta domenica scorsa 28 giugno. Nonostante il gran caldo, sono stati tantissimi i cittadini e le associazioni che hanno raccolto l’invito a ripulire dai rifiuti alcune zone del territorio. L’intento era quello di sensibilizzare il paese ad una maggiore attenzione alle tematiche ambientali, alla valorizzazione delle bellezze naturali e alla loro conservazione.

La manifestazione si è strutturata nell’arco della mattinata: alle 9 i volontari si sono ritrovati nei pressi del parcheggio di località Fontana Buona; a seguire, colazione, formazione delle squadre e partenza per la pulizia.

Diversi i gruppi organizzati che hanno collaborato fattivamente. Tra questi: le Guardie Forestali Ambientali della XV Comunità Montana di Arce, il gruppo di Protezione Civile “EC Valle del Liri” di Arce, le Guardie Zoofile ambientali del circolo ambientale provinciale di Frosinone, i ragazzi e gli operatori del progetto Sprar coordinato dalla Cooperativa Ethica, i volontari dell’Onlus “La Lanterna”, dell’associazione ViviAmo Arce e alcuni podisti dell’Atletica Arce.

Numerosi anche gli amministratori che hanno partecipato, a cominciare dal Sindaco Luigi Germani con l’Assessore all’Ambiente Sara Petrucci e diversi altri esponenti di maggioranza.

«È stata una bellissima mattina di grande senso civico». Ha detto il Sindaco Germani. «Una comunità si distingue per il bene e per il rispetto che ha verso il luogo in cui vive – ha aggiunto – e l’esempio di questi cittadini, di queste associazioni, è il segno evidente che c’è un grande desiderio di vivere in un paese più pulito e vivibile».

«Sento di ringraziare uno ad uno personalmente e pubblicamente – ha detto invece l’Assessore Sara Petrucci – tutti coloro che hanno raccolto l’invito per questa seconda mattinata ecologica. La loro partecipazione è un gesto encomiabile che tanti altri potrebbero imitare a difesa dei nostri bellissimi luoghi. In poche ore – ha aggiunto la Petrucci – sono state ripulite alcune strade della Valle, di Campostefano nei pressi della Torre Saracena, un tratto della S.R. Valle del Liri, alcune zone della selva tra le contrade di Colleone e Collealto ed ancora nella Frazione di Isoletta lungo le rive del lago».

Durante le operazioni di pulizia, le Guardie Zoofile ambientali del circolo ambientale provinciale di Frosinone hanno sanzionato ben otto persone sorprese a non rispettare le norme regionali a tutela dell’area protetta della Riserva Naturale.

All’iniziativa hanno dato il proprio supporto operativo anche alcuni dipendenti della Sangalli Giancarlo & C., impresa che gestisce in paese la raccolta dei rifiuti solidi urbani, gli operai dell’Ufficio tecnico comunale e la Polizia locale.

