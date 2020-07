Arce (FR) – Gianluca Quadrini, l’amministratore… promettente

Su sollecitazione di diversi lettori ci occupiamo della ormai famigerata strada di collegamento tra i Comuni di Arpino e Isola del Liri, la cosiddetta ‘dorsale’ di Moncisterna (parte). Dovrebbe realizzarla la 15esima Comunità montana di Arce, almeno stando alle promesse fatte e rifatte nel corso degli ultimi anni dall’ex presidente, oggi commissario liquidatore, Gianluca Quadrini. L’esponente di Forza Italia in più occasioni ha assicurato che quel tratto di strada compreso tra località Vallefredda e l’ex cava di Ravanduolo sarebbe stato ampliato in tempi brevi. Ed invece i mesi passano, gli anni pure ma dei lavori nemmeno l’ombra. Eppure si tratta di un’opera apparentemente utile ad avvicinare i due centri, forse anche nei due sensi di marcia (per ora si può solo salire, anche se non manca chi scende ignorando il divieto). Da informazioni sommarie pare che poco meno di un anno fa è stato pubblicato il bando per l’appalto da circa 200mila euro complessivi. E poi? A che punto è la pratica? I lavori quando partono?

Ecco, Quadrini dovrebbe spiegare questi ‘dettagli’ perchè di tutto parla tranne che delle cose che effettivamente interessano la gente, concorsi compresi. E se davvero non vuole dire come stanno le cose, almeno rendesse di agevole consultazione l’albo dell’Ente visto che scorrendolo non si trova mai l’oggetto delle pubblicazioni. Magari non è così, ma l’impressione è che Quadrini ragioni secondo quel vecchio adagio: ‘meno si sa e meglio è’. Magari ciò va bene per casa sua, non certo per un ente pubblico nella cui home page si legge beffardamente: ‘Il sito vuole essere strumento di informazione chiara…’. Firmato Quadrini!

Lu

