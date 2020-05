Arce (FR) – Frode informatica: denunciato 36enne

I n Arce , i militari della locale Stazione, a conclusione di attività investigativa avviata a seguito di denuncia presentata da una donna del luogo, hanno deferito in stato di libertà per il reato di “frode informatica” un 36 enne residente a Martina Franca (TA), già censito per reati contro il patrimonio. Dagli accertamenti svolti è emerso che il predetto, al fine di assicurarsi un ingiusto profitto, inviava alla malcapitata un messaggio con il logo di Poste Italiane, invitandola a comunicare i dati necessari per accedere al suo conto corrente, al fine di evitarle il blocco della carta Bancoposta. Il malvivente, una volta acquisite le credenziali richieste, le utilizzava per effettuare dal conto della vittima tre bonifici in suo favore per un totale di euro 6.500.

