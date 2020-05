Arce (FR) – Finanziamento di 80.000 euro ottenuto dalla Banda Musicale Basso Lazio per sostenere le famiglie in difficoltà

Un finanziamento di 80.000 euro ottenuto dalla Banda Musicale Basso Lazio di Arce-Roccadarce-Colfelice per sostenere le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19. Iniziativa che vede, ancora una volta, il complesso musicale, sotto la presidenza del Rag. Antonio Fraioli, protagonista indiscusso di solidarietà e sostegno. Già in precedenza la Banda si era fatta promotrice di importanti progetti sociali, come la realizzazione di un prefabbricato in legno donato alle popolazioni colpite dal terremoto de L’Aquila e contributi economici per quelle del terremoto di Amatrice. La Banda del Rag. Fraioli, a seguito del Bando Regionale finalizzato all’Emergenza, riesce a dare così un aiuto concreto e un sostegno valido alle famiglie che ne hanno bisogno. Il gruppo consiliare Arce+Forte ha espresso soddisfazione per l’iniziativa: “A nome della lista “Arce+Forte” , del nostro gruppo consiliare e mio personale- ci dice l’avvocato Maria Lucia Forte-ho il piacere di esprime vivissimi ringraziamenti al presidente Antonio Fraioli per il grande risultato ottenuto per la nostra Comunità, risultato che testimonia il suo incondizionato impegno per noi tutti e il suo grande amore per Arce” Il gruppo consiliare, oltretutto, si rende disponibile per qualsiasi chiarimento o informazione relativi all’assegnazione dei buoni spesa.