Arce (FR) – Fermato ad un controllo, esibisce patente contraffatta: denunciato 37enne

Ieri in Arce i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un 37enne rumeno, con precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio, per “uso di atto falso“. Nel corso di un controllo alla circolazione stradale effettuato dai militari operanti l’uomo ha esibito una patente di guida di nazionalità ucraina che, da successivi accertamenti effettuati in collaborazione con la Direzione Centrale della Polizia Criminale e l’Interpol, è risultata contraffatta. Il documento è stato sequestrato in attesa dei provvedimenti che saranno adottati dall’A.G..

