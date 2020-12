Arce (FR) – Espio di pena, arrestata una 58enne

Ieri in Arce i Carabinieri della locale Stazione, in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria di Cassino, hanno arrestato una 58enne, originaria della provincia di Rieti, già censita per reati contro il patrimonio e la persona. La donna è stata condannata all’espiazione definitiva di 6 mesi di detenzione domiciliare per guida in stato di ebbrezza, per fatti accertati dai militari operanti, accaduti in Arce nell’estate del 2016.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati