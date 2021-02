Arce (FR) – Domani i funerali di Mario Tedeschi, nella chiesa parrocchiale Santissimi Pietro e Paolo

Saranno officiati alle 15 di domani, nella chiesa parrocchiale Santissimi Pietro e Paolo, in piazza Umberto I ad Arce, i funerali di Mario Tedeschi, il 63enne pensionato ex dipendente delle Ferrovie il cui corpo privo di vita è stato rinvenuto stamane alle 11 nel laghetto artificiale di località Colle Mezzo.Il Magistrato di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino ha già messo la salma a disposizione dei familiari. Salma ricomposta nella chiesetta del cimitero comunale di Arce. Domani l’ultimo saluto nella principale chiesa del paese Mario Tedeschi lascia la moglie e due figli. Era scomparso nella mattinata di ieri. Dopo aver acquistato le sigarette, a bordo della sua auto ha raggiunto la zona a ridosso del fiume Liri prima di finire in acqua. Scattato l’allarme lanciato dai familiari, si è messa subito in moto la macchina dei soccorsi.

