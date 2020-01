Arce (FR) – Diecimila euro per la valorizzazione delle politiche attive in favore degli anziani

Sono quelli assegnati dalla Regione Lazio al progetto denominato “Io con la tue scarpe” presentato dal Consorzio Intesa dell’Aipes, in partnership con l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Arce.

Nei giorni scorsi, infatti, è stata pubblicata la graduatoria regionale dei progetti ammessi a finanziamento in relazione all’avviso pubblico che mira alla promozione del benessere e dell’invecchiamento attivo delle persone anziane.

Cinque sono le aree di intervento sulle quali si snoderà il progetto. Tra queste c’è il mantenimento delle abilità psico–fisiche dell’anziano; la prevenzione delle dinamiche di esclusione sociale della popolazione senile; alcune attività ludiche, ricreative e laboratoriali a carattere innovativo per il miglioramento della qualità di vita dell’anziano.

Soddisfazione per il finanziamento è stata espressa dall’assessore Bruna Gregori. «Grazie a questo progetto – ha detto – partiranno una serie di laboratori dedicati alla terza età che si svolgeranno sul nostro territorio comunale. Si va – ha spiegato ancora l’assessore – dal corso di piscina finalizzato a migliorare l’elasticità muscolare e la funzionalità deambulante, al torneo di bocce presso il Circolo Bocciofilo di Arce. Dalla musicoterapia allo yoga, per apprendere delle discipline particolarmente adatte alla conciliazione della mente e del corpo. Ed ancora – ha concluso la Gregori – ci sarà spazio per un laboratorio di digitalizzazione per migliorare l’approccio con personal computer e smartphone ed un momento di condivisione delle ricette provenienti dalle antiche tradizioni».

Nelle prossime settimane la cooperativa sociale del consorzio che ha avanzato il progetto renderà noti i tempi e le modalità di partecipazione alle varie attività proposte.

COMUNICATO STAMPA