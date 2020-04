Da lunedì prossimo, 27 aprile, i cimiteri di Arce ed Isoletta torneranno ad essere aperti. L’ordinanza del sindaco Luigi Germani è arrivata nella giornata di ieri ed è stata comunicata dallo stesso con un videomessaggio trasmesso sulla pagina Facebook del Comune.Il provvedimento prevede la riapertura al pubblico dei cimiteri comunali dalle ore 8 alle 19. Sono previste però alcune prescrizioni per evitare la formazione di assembramenti e il rispetto delle distanze di sicurezza stabilite dai decreti nazionali e dalle ordinanze regionali. Per poter accedere, infatti, è necessario indossare la mascherina di protezione, i guanti e mantenersi ad almeno un metro dagli altri visitatori. Il personale addetto alle strutture, inoltre, valuterà ulteriori indicazioni ed una possibile contingentazione degli ingressi al fine di garantire la massima sicurezza.Nel caso di cerimonie funebri, i cimiteri saranno chiusi temporaneamente per tutta la durata della benedizione della salma e la successiva tumulazione.«Non poter stare vicino ai cari defunti – ha detto il sindaco Germani – è una delle sofferenze più grandi della nostra comunità. Mai avrei immaginato di dover fare un’ordinanza di chiusura dei cimiteri. È vero che tanti paesi e tante famiglie hanno vissuto situazioni ben più drammatiche. Ma, come sindaco, posso dire che queste settimane in cui non è possibile dare un ultimo saluto ad un congiunto, far celebrare un funerale dignitoso e compartecipare al dolore di quanti sono nel lutto ci stanno segnando profondamente. Ecco perché – ha concluso il primo cittadino – anche se con grande prudenza e l’invito alla cautela, ho deciso di riaprire i cimiteri in attesa che presto tutto possa tornare alla normalità»Da questa mattina, inoltre, gli addetti ai servizi cimiteriali e i volontari del Gruppo Comunale Emergenza Covid-19 stanno provvedendo a ripulire tutte le aree interessate.

