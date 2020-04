Arce (FR) – COVID 19, Il Comune in collaborazione con le Associazioni e volontari ha avviato l’iniziativa “Carrello Solidale”.

«Si tratta di uno strumento importante di aiuto – ha detto il Sindaco Luigi Germani – per tutti coloro che in queste settimane si trovano in una situazione di bisogno momentaneo. Vogliamo anche convogliare verso un unico e grande obiettivo – ha concluso il primo cittadino – la generosità e il senso di solidarietà degli arcesi che in questo momento può fare la differenza».«Alcune aziende del territorio – ha detto invece l’Assessore alle Politiche Sociali Bruna Gregori – ci stanno donando centinaia di prodotti da destinare all’iniziativa. Nei prossimi giorni vi daremo conto di questa grande generosità e nel contempo invitiamo le altre attività che volessero unirsi alla raccolta a contattarci. I prodotti che si possono donare nel carrello solidale – spiega ancora la Gregori – sono: pasta, riso, zucchero, farina, legumi, prodotti a lunga conservazione (latte, tonno, carne in scatola, pelati, etc), prodotti per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, pastine, etc), carta igienica e prodotti per l’igiene della persona (shampoo, deodorante, bagnoschiuma, etc), prodotti per l’igiene della casa. Olio d’oliva o di semi è preferibile che sia in confezioni di alluminio o plastica».I negozi che hanno aderito al Carrello Solidale metteranno presso il proprio esercizio uno o più carrelli finalizzati alla raccolta della spesa in beneficienza. Saranno riconoscibili anche dalla locandina predisposta dal Comune di Arce. Ogni cittadino potrà donare uno o più prodotti depositandoli negli appositi contenitori. A fine giornata (o quando sarà necessario) i prodotti saranno prelevati, confezionati in pacchi famiglia e distribuiti dai Volontari su indicazione dei Servizi Sociali.Si ricorda, inoltre, che è attivo il conto corrente del Comune di Arce dedicato esclusivamente alle donazioni. Il versamento è possibile farlo tramite bonifico bancario sul conto corrente all’Iban IT08N0760114800001049407594 intestato a Comune di Arce – Donazioni Emergenza Covid19 oppure tramite bollettino postale reperibile sul sito www.comunediarce.fr.it. fonte comunicato stampa

