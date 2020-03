Arce (FR) – Coronavirus, Ciacciarelli (Lega): “La Asl ha fornito ai santari una sola mascherina, è scandaloso”

“È di queste ore la notizia di un nuovo caso di positività al Coronavirus in ciociaria, per la precisione ad Arce.

Si sono susseguite anche polemiche sul caso ai vari livelli istituzionali sulle quali non entro.

Quello che vorrei segnalare è un aspetto pratico, un particolare che, come tutti i particolari, è la spia che ti fa capire come in realtà stiano le cose.

Ho ricevuto notizia che, per l’emergenza Coronavirus, la Asl di Frosinone ha fornito alla guardia medica di Arce una (dico una di numero) confezione di dispositivo di protezione (sostanzialmente una mascherina) per i sanitari che vi lavorano. Non uno a testa, una in tutto. E ha indicato ai medici di passarsela in consegna tra loro e fare richiesta per un’altra all’amministrazione dopo l’uso (una alla volta).

Se non ci fosse di mezzo una situazione estremamente seria, ci sarebbe da ridere. Mi piacerebbe sapere da quale mente è stata partorita una simile genialità, fornire ad un servizio notturno e di indifferibilità di intervento una sola mascherina per vari medici che se la debbono passare tra loro. Se questo è il modo di fare di un dirigente Asl, spero che non si tratti di un costume diffuso all’interno della azienda sanitaria, mi vengono i brividi solo a pensarlo.

È veramente triste che qualcuno nella Asl non abbia capito appieno, come era suo preciso dovere, la serietà di quello cui ci troviamo davanti; ripeto speriamo tutti che si tratti di un caso isolato.

Se qualche cittadino o dipendente Asl fosse a conoscenza di altri orrori del genere lo prego di contattarmi per farmelo sapere, farò le opportune verifiche e metterò i responsabili, a qualunque livello siano, a dover rispondere delle proprie azioni e a trarne le dovute conseguenze.

In un momento come questo ci vuole tolleranza zero con la dirigenza Asl che non è all’altezza della situazione.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

COMUNICATO STAMPA