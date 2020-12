Arce (FR) – «Continuate a lavorare nell’interesse della collettività arcese». Il Sindaco Luigi Germani scrive al Consiglio Comunale

». Il Sindaco Luigi Germani scrive al Consiglio Comunale in occasione dell’ultima assise civica. Il primo cittadino, dopo il malore subito lo scorso ottobre e il successivo intervento chirurgico, sta meglio ed è in netta ripresa. Tuttavia per un recupero completo, considerata anche la situazione pandemica in atto, è ancora necessario un periodo di convalescenza di qualche settimana.

In occasione della riunione del Consiglio Comunale che si è tenuta qualche giorno fa, il Sindaco ha voluto mandare un messaggio ai consiglieri per aggiornarli direttamente del suo stato di salute e per ringraziarli della loro vicinanza.

«Colgo l’occasione – ha scritto Germani in un passaggio della missiva – per ringraziarvi tutti per la vostra vicinanza dimostratami in questo periodo molto difficile per me. Con la vostra presenza, seppur virtuale, dato il momento particolare, avete reso più agevole il mio recupero. Sono comunque sempre a vostra disposizione. Spero di poter tornare presto alla mia abituale vita sociale e politica e nel frattempo vi saluto caramente. In tale circostanza – ha concluso il primo cittadino – auguro a voi tutti un buon lavoro, sempre nell’interesse della collettività arcese».

