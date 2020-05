Arce (FR) – Ciao Guglielmo, ora vola, Serena ti aspetta

Se il coraggio può essere rappresentato da un uomo, Guglielmo Mollicone sarebbe l’ icona ideale. 19 anni di battaglie senza mai arrendersi, nonostante in molti abbiano cercato di sbarrargli la strada della giustizia. Ma un padre lo sa che nulla può fermare l’ amore per la propria figlia, lo sapeva anche Guglielmo, ce lo ha dimostrato in questi anni. Ma il destino è beffardo, vile a volte, e a Guglielmo ha negato anche la possibilità di vedere in galera i carnefici della sua Serena. Il coraggio, la tenacia, la grinta mostrata dal signor Guglielmo, e l’ appellativo di signore gli si addice tutto, sono stati da esempio. Speravamo di vederlo trionfare in questa battaglia con la vita, ma ora ci piace immaginare che si sua arreso all’ immagine di Serena che gli tendeva la mano e gli diceva: ” vieni papà ora finalmente siamo di nuovo insieme. Riposa in pace Guglielmo.”

