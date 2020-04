Arce (FR) – Canoni di locazione, il bando del Comune e quello che c’è da sapere.

Canoni di locazione, ecco il bando del Comune di Arce che spiega come fare e cosa c’è da sapere. Da oggi è possibile presentare la domanda per ottenere le agevolazioni relative agli affitti ad uso abitativo.Il Comune di Arce, in attuazione della delibera della Giunta Municipale n. 44 del 16.04.2020, ha pubblicato il l’avviso pubblico contenente le procedure finalizzate alla concessione dei contributi integrativi per coloro che, in possesso dei requisiti previsti dalla Regione Lazio, abitano in alloggi, sia di proprietà pubblica sia di proprietà privata, condotti in locazione.Per la presentazione delle domande è necessario scaricare il modulo predisposto dall’ente che è possibile reperire, assieme al bando, sul sito www.comunearce.fr.it ed inviarlo, compilato in ogni sua parte, entro il termine perentorio dell’8 maggio 2020, ore 12.00, tramite: raccomandata postale A/R; Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.comune.arce@pec.it; per Posta Elettronica all’indirizzo e.mail ufficio.segreteria@comune.arce.fr.it.«Questa misura – ha detto l’Assessore alle Politiche Sociali Bruna Gregori – fa parte delle numerose iniziative messe in atto dall’assessorato in questo periodo. Un aiuto concreto rivolto alle famiglie che non hanno un immobile di proprietà nel territorio comunale e che si trovano a dover affrontare il pagamento del canone di locazione, in un momento storico-economico così complesso. Ieri – ha aggiunto la Gregori – è stata pubblicata la graduatoria di assegnazione del fondo per il sostegno alla locazione per l’anno 2019, che vedrà confluire dalla Regione quasi diciassettemila euro destinati alle famiglie residenti nel nostro comune. Come sempre, dall’inizio del nostro mandato, questa Amministrazione cerca di dare ai cittadini aiuti e risposte tangibili. Insieme – ha concluso l’Assessore – affronteremo e supereremo questo momento di difficoltà».A seguito di verifiche sulle domande presentate, l’erogazione del contributo potrà avvenire per massimo il 40% del costo di tre mensilità del contratto di locazione relativo all’anno 2020.

comunicato stampa