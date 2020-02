Arce (FR) – Cambio al vertice della Guardia di Finanza, il sottotenente Ciro Vitale ha assunto il comando. Gli auguri di Quadrini

Ieri mattina, presso la Tenenza di Arce, alla presenza del Comandante Provinciale di Frosinone, Col. Alessandro Gallozzi, e del Comandante del Gruppo di Cassino, Ten. Col. Salvatore Rapuano, ha avuto luogo il passaggio di consegne del comando del Reparto tra il Luogotenente Mario Tiberia e il Sottotenente Ciro Vitale.

A tal riguardo, il commissario della XV Comunità Montana Valle del Liri, nonché consigliere provinciale Gianluca Quadrini ha desiderato formulare i migliori auguri di buon lavoro al Sottotenente Ciro Vitale, e al contempo esprimere il ringraziamento al Luogotenente Mario Tiberia per l’attività svolta. “Formulo i migliori auguri di buon lavoro e le congratulazioni al Sottotenente Ciro Vitale per il nuovo, prestigioso incarico ottenuto, certo che proseguirà l’azione di servizio con dedizione e vigore a favore del territorio, grazie all’esperienza maturata nella sua lunga carriera.

Al Luogotenente Mario Tiberia va un sentito ringraziamento per la collaborazione e per l’attività istituzionale svolta finora presso la tenenza di Arce.”.ha dichiarato Quadrini.

Il Sottotenente Ciro Vitale, primo ufficiale al comando della Tenenza di Arce, si è arruolato nell’anno 1987 nel Corpo della Guardia di Finanza ed è giunto nel 1991 in Ciociaria, ove ha prestato servizio dapprima presso la Compagnia di Frosinone, successivamente presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Frosinone e infine al Gruppo di Frosinone. È laureato in Economia e Management ed ha frequentato il 2° Corso Straordinario “M.O.V.M. Corrubia” per ufficiali del Corpo provenienti dalla categoria luogotenenti.

Il Luogotenente Mario Tiberia, arruolato in Guardia di Finanza nell’anno 1983, nel corso della carriera ha svolto diversi incarichi operativi, prestando servizio, presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Firenze, la Procura Militare di Roma, la Procura Generale Militare presso la Corte Suprema di Cassazione di Roma e il Nucleo di Polizia Tributaria di Frosinone. Dal mese di settembre del 2015 ha assunto il comando dell’allora Brigata di Ceprano, divenuta poi Brigata di Arce e successivamente elevata al rango di Tenenza, svolgendo numerosi servizi nei vari settori istituzionali che hanno ottenuto il plauso delle varie Autorità.

COMUNICATO STAMPA