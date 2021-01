Arce (FR) – Aggredisce il padre e i carabinieri a calci e pugni: arrestato 28enne del luogo

La scorsa notte in Arce, i Carabinieri della Stazione di Ceprano unitamente ai colleghi di Ripi, traevano in arresto per “Violenza e resistenza a P.U.; minaccia; danneggiamento; lesioni ed ingiuria” un 28enne del luogo, già censito per resistenza a Pubblico Ufficiale.In particolare, il padre dell’arrestato richiedeva l’intervento dei Carabinieri poiché vittima di un’aggressione da parte del figlio in stato di alterazione psicofisica. Giunti sul posto i militari tentavano invano di calmare il ragazzo, ma lo stesso alla loro vista scagliava contro l’auto militare pesanti vasi pieni di terra, colpendo i due Carabinieri con calci e pugni. Grazie anche al supporto dei colleghi della Stazione Ripi, il ragazzo veniva bloccato, riportato alla calma e tratto in arresto.Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’A.G., l’arrestato veniva posto agli arresti domiciliari, mentre i due Carabinieri, sottoposti alle cure del caso presso il Pronto Soccorso di Cassino per le contusioni riportate, venivano giudicati guaribili in pochi giorni.

COMUNICATO STAMPA

